Внешнеторговый оборот Казахстана превысил 100 млрд долларов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
За январь-октябрь 2025 года внешнеторговый товарооборот Казахстана составил 116,3 млрд долларов, сообщил на заседании правительства вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.
"В январе-октябре внешнеторговый товарооборот составил 116,3 млрд долларов.
Экспорт товаров составил 64,6 млрд долл., в том числе экспорт обработанных товаров – 23,3 млрд долларов. Импорт товаров составил 51,7 млрд долл.
Сохраняется положительный торговый баланс, который превысил 12,9 млрд долларов", - сказал Жумангарин.
Также вице-премьер сообщил о том, что производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 5,9%.
Наибольшее увеличение производства: в Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях, а также в Алматы и Шымкент. Снижение производства наблюдается в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Мангистауской областях.
Самое читаемое
- 44 млрд тенге вложит испанская компания в строительство завода в Кызылординской области
- Какие мероприятия пройдут в регионах в честь Дня Независимости
- Свыше 1,7 тысячи рабочих мест создадут в Туркестанской области благодаря новым производствам
- Башар Асад в изгнании: экс-президент Сирии учит русский и возвращается к медицине
- Казахстан намерен вернуть из Франции граждан, незаконно находящихся в стране