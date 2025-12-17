  • 17 Декабря, 10:25

Внешнеторговый оборот Казахстана превысил 100 млрд долларов

Фото: BAQ.KZ

За январь-октябрь 2025 года внешнеторговый товарооборот Казахстана составил 116,3 млрд долларов, сообщил на заседании правительства вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

"В январе-октябре внешнеторговый товарооборот составил 116,3 млрд долларов.

Экспорт товаров составил 64,6 млрд долл., в том числе экспорт обработанных товаров – 23,3 млрд долларов.  Импорт товаров составил 51,7 млрд долл.

Сохраняется положительный торговый баланс, который превысил 12,9 млрд долларов", - сказал Жумангарин.

Также вице-премьер сообщил о том, что производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 5,9%.

Наибольшее увеличение производства: в Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях, а также в Алматы и Шымкент. Снижение производства наблюдается в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Мангистауской областях.

