Внешнеторговый оборот Казахстана за первые девять месяцев 2025 года составил 103,4 млрд долларов США, передает BAQ.KZ.

Объём экспорта достиг 57,5 млрд долларов. Основными торговыми партнёрами Казахстана по экспорту стали:

Италия — 21%,

Китай — 18,8%,

Россия — 10,3%,

Нидерланды — 7,6%,

Турция — 4,8%,

Узбекистан — 4,4%.

Ключевые экспортные товары — сырая нефть и нефтепродукты, медь и медные сплавы, радиоактивные химические элементы, руды и медные концентраты.

Объём импорта за январь–сентябрь 2025 года составил 45,9 млрд долларов. Основные страны-поставщики:

Китай — 29,5%,

Россия — 29,1%,

Германия — 4,5%,

США — 3,6%,

Республика Корея — 3,6%,

Франция — 2,5%.

В структуре импорта наибольший удельный вес занимают легковые автомобили, лекарственные средства, кузова для транспортных средств, телефонные аппараты и другие потребительские и промышленно-технические товары.