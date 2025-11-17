Внешнеторговый оборот Казахстана превысил 103 млрд долларов
Сегодня, 17:45
159Фото: pixabay.com
Внешнеторговый оборот Казахстана за первые девять месяцев 2025 года составил 103,4 млрд долларов США, передает BAQ.KZ.
Объём экспорта достиг 57,5 млрд долларов. Основными торговыми партнёрами Казахстана по экспорту стали:
- Италия — 21%,
- Китай — 18,8%,
- Россия — 10,3%,
- Нидерланды — 7,6%,
- Турция — 4,8%,
- Узбекистан — 4,4%.
Ключевые экспортные товары — сырая нефть и нефтепродукты, медь и медные сплавы, радиоактивные химические элементы, руды и медные концентраты.
Объём импорта за январь–сентябрь 2025 года составил 45,9 млрд долларов. Основные страны-поставщики:
- Китай — 29,5%,
- Россия — 29,1%,
- Германия — 4,5%,
- США — 3,6%,
- Республика Корея — 3,6%,
- Франция — 2,5%.
В структуре импорта наибольший удельный вес занимают легковые автомобили, лекарственные средства, кузова для транспортных средств, телефонные аппараты и другие потребительские и промышленно-технические товары.
