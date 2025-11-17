  • 17 Ноября, 18:51

Внешнеторговый оборот Казахстана превысил 103 млрд долларов

Сегодня, 17:45
Фото: pixabay.com

Внешнеторговый оборот Казахстана за первые девять месяцев 2025 года составил 103,4 млрд долларов США, передает BAQ.KZ.

Объём экспорта достиг 57,5 млрд долларов. Основными торговыми партнёрами Казахстана по экспорту стали:

  • Италия — 21%,
  • Китай — 18,8%,
  • Россия — 10,3%,
  • Нидерланды — 7,6%,
  • Турция — 4,8%,
  • Узбекистан — 4,4%.

Ключевые экспортные товары — сырая нефть и нефтепродукты, медь и медные сплавы, радиоактивные химические элементы, руды и медные концентраты.

Объём импорта за январь–сентябрь 2025 года составил 45,9 млрд долларов. Основные страны-поставщики:

  • Китай — 29,5%,
  • Россия — 29,1%,
  • Германия — 4,5%,
  • США — 3,6%,
  • Республика Корея — 3,6%,
  • Франция — 2,5%.

В структуре импорта наибольший удельный вес занимают легковые автомобили, лекарственные средства, кузова для транспортных средств, телефонные аппараты и другие потребительские и промышленно-технические товары.

