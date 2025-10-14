Внешнеторговый оборот Казахстана составил 90,1 млрд долларов
Инвестиции продолжают оставаться ключевым фактором роста экономики Казахстана. За январь–сентябрь 2025 года их объем вырос на 13,5% и достиг 13,8 трлн тенге. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на заседании Правительства, передаёт BAQ.KZ.
"Инвестиции в основной капитал выросли на 13,5% и составили 13,8 трлн тенге. В том числе частные инвестиции увеличились на 7,8%. Общие инвестиции в финансовую деятельность увеличились в 2 раза, в образование — в 1,8 раза, обрабатывающую промышленность — на 30,7%, сельское хозяйство — на 21,1%, транспорт — на 14,8%", — отметил он.
Самый высокий рост инвестиций зафиксирован в Акмолинской, Жамбылской, Актюбинской и Павлодарской областях, а также в Астане. Снижение наблюдается в Атырауской области.
"В январе-августе т.г. внешнеторговый товарооборот составил 90,1 млрд долл. Экспорт товаров составил 50,2 млрд долл., в том числе экспорт обработанных товаров — 18,1 млрд долл. Импорт товаров составил 40,1 млрд долл. Несмотря на низкие цены на мировых товарных рынках, сохраняется положительный торговый баланс, который превысил 10 млрд долларов", — добавил Амрин.
