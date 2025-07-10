К 1 апреля 2025 года внешний долг Казахстана достиг 170,5 миллиарда долларов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный банк. Это максимальный показатель за всю историю страны. С начала года сумма долга выросла на 5,7 миллиарда долларов. Основные причины - изменения на валютных и финансовых рынках, а также операции платёжного баланса.

Из общей суммы внешнего долга 87,1% приходится на долгосрочные обязательства - это снижает краткосрочные риски, но увеличивает зависимость от глобальных экономических условий.

Большую часть долга Казахстана составляют кредиты и займы от иностранных инвесторов (71,9%), а также ценные бумаги, находящиеся в их распоряжении (9,3%).

Сравнительная динамика показывает, насколько резко вырос долг за последние два десятилетия. Если в 2001 году он составлял всего 12,6 млрд долларов, то теперь превысил отметку в 170 млрд. Даже по сравнению с началом 2024 года (166,3 млрд) рост заметен.

Наибольший объём долга приходится на Нидерланды, затем идут Россия, Великобритания, США, Франция, Китай и Бермудские острова.