Внешний госдолг Казахстана достиг 8,2 трлн тенге: эксперт объяснил риски для тенге и инфляции

Как уточнили в Минфине, основную часть государственного внешнего долга составляют облигации, размещенные на международных рынках.

По состоянию на 1 апреля 2026 года:

58% долга приходится на облигации на внешних рынках;

34% – на займы международных финансовых организаций;

4% – на рублевые облигации на российском рынке;

3% – на обязательства перед иностранными правительственными организациями и коммерческими банками.

Среди международных кредиторов – Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Исламский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Также упоминаются JICA, KFW и Эксимбанк Китая.

Бюджетный дефицит покрывают за счет займов

В Министерстве финансов пояснили, что дефицит республиканского бюджета ежегодно финансируется за счет внутренних и внешних заимствований.

"Правительство в первую очередь старается использовать возможности внутреннего рынка, а внешний рынок рассматривается как альтернативный источник финансирования", – сообщили в ведомстве.

По информации министерства, выход на внешние рынки зависит от ситуации с внутренней ликвидностью и условий на международных рынках капитала. В Минфине считают, что такой подход позволяет диверсифицировать долговой портфель и управлять валютными рисками.

Казахстан не должен МВФ

В Минфине также заявили, что у Казахстана отсутствуют долги перед Международным валютным фондом.

По данным ведомства, Национальный банк полностью погасил обязательства перед МВФ досрочно еще в 2000 году. В настоящее время новые заимствования у фонда не планируются.

При этом техническое сотрудничество с МВФ продолжается. В частности, Казахстан предоставляет фонду данные по статистике государственных финансов и взаимодействует по вопросам совершенствования бюджетной классификации и учета квазигосударственного сектора.

Как рост долга может повлиять на тенге и цены

Независимый финансовый консультант компании Ipsum Finance Данияр Курмашев считает, что дальнейший рост внешнего долга может усилить нагрузку на бюджет и повысить зависимость экономики от внешних рынков.

"Расходы на обслуживание долга будут увеличиваться. Если одновременно снизятся цены на нефть или ослабнет тенге, уязвимость экономики может усилиться", – отметил эксперт.

По его словам, рост обязательств в иностранной валюте повышает спрос на доллар, что может оказать давление на курс тенге.

"Ослабление национальной валюты обычно приводит к удорожанию импортных товаров и усилению инфляции", – пояснил Данияр Курмашев.

Эксперт также считает, что увеличение расходов на обслуживание долга может ограничить возможности государства по финансированию социальных программ, инфраструктуры и мер поддержки населения.

Есть ли риск дефолта

По оценке эксперта, сейчас риск дефолта Казахстана остается на умеренно низком уровне благодаря резервам Национального фонда и относительно контролируемому уровню госдолга. Однако при падении цен на нефть и ослаблении тенге риски могут вырасти.

Наиболее уязвимыми секторами, по словам Данияра Курмашева, остаются банковская сфера, строительная отрасль и компании с валютными займами.

"Главное, чтобы привлеченные средства направлялись не только на покрытие дефицита бюджета или старых долгов, а работали на развитие экономики и реальный экономический рост", – подчеркнул эксперт.

Читай также:

В Казахстане создадут национальное рейтинговое агентство

Банкам запретят втягивать родственников в чужие кредиты? Депутат предложил поправку