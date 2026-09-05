«Внимание, дети!»: полиция усилила контроль за безопасностью школьников

С 15 августа по 30 сентября в Казахстане проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Главная цель акции — усилить меры безопасности и предотвратить происшествия с участием несовершеннолетних.

В рамках мероприятия сотрудники полиции проверяют безопасность перевозки детей школьными автобусами, а также техническое состояние транспорта. Отдельное внимание уделяется дорогам и пешеходным переходам возле школ. По выявленным нарушениям и недостаткам направляются представления в местные исполнительные органы и другие ответственные службы.

Кроме того, полиция контролирует безопасность непосредственно в образовательных учреждениях. В настоящее время принимаются меры для стопроцентного подключения камер видеонаблюдения в школах к Центрам оперативного управления полиции.

За каждой школой закреплены сотрудники полиции. Они регулярно посещают учебные заведения, проводят профилактические беседы с детьми и разъясняют правила безопасного поведения.

В полиции также призвали родителей регулярно обсуждать с детьми основные правила безопасности.

«Безопасность детей — это общая ответственность полиции, родителей, педагогов и самих детей», - отметили правоохранители.

Детям напоминают о необходимости переходить дорогу только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности, а во время перехода не пользоваться телефоном и наушниками. Также важно не разговаривать с незнакомцами и не садиться к ним в автомобиль.

В случае возникновения опасной ситуации ребенка призывают незамедлительно обратиться к родителям, учителю или сотруднику полиции.