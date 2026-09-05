«Внимание, дети!»: полиция усилила контроль за безопасностью школьников
Полиция проверяет школьные автобусы, дороги возле учебных заведений и подключение камер видеонаблюдения.
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С 15 августа по 30 сентября в Казахстане проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Главная цель акции — усилить меры безопасности и предотвратить происшествия с участием несовершеннолетних.
В рамках мероприятия сотрудники полиции проверяют безопасность перевозки детей школьными автобусами, а также техническое состояние транспорта. Отдельное внимание уделяется дорогам и пешеходным переходам возле школ. По выявленным нарушениям и недостаткам направляются представления в местные исполнительные органы и другие ответственные службы.
Кроме того, полиция контролирует безопасность непосредственно в образовательных учреждениях. В настоящее время принимаются меры для стопроцентного подключения камер видеонаблюдения в школах к Центрам оперативного управления полиции.
За каждой школой закреплены сотрудники полиции. Они регулярно посещают учебные заведения, проводят профилактические беседы с детьми и разъясняют правила безопасного поведения.
В полиции также призвали родителей регулярно обсуждать с детьми основные правила безопасности.
«Безопасность детей — это общая ответственность полиции, родителей, педагогов и самих детей», - отметили правоохранители.
Детям напоминают о необходимости переходить дорогу только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности, а во время перехода не пользоваться телефоном и наушниками. Также важно не разговаривать с незнакомцами и не садиться к ним в автомобиль.
В случае возникновения опасной ситуации ребенка призывают незамедлительно обратиться к родителям, учителю или сотруднику полиции.
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