Внимание жителям Караганды: 8 октября прозвучат сирены

8 октября в 10:00 в Караганде в рамках комплексного учения будет проведена проверка готовности системы оповещения территориального уровня.

В ходе проверки будут включены все имеющиеся звуковые электросирены. Сигнал «Внимание всем!» является частью учения.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.