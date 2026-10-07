Внимание жителям Караганды: 8 октября прозвучат сирены
7 Октября 2026, 09:08
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7 Октября 2026, 09:087 Октября 2026, 09:08
184Фото: Акимат Карагандинской области
8 октября в 10:00 в Караганде в рамках комплексного учения будет проведена проверка готовности системы оповещения территориального уровня.
В ходе проверки будут включены все имеющиеся звуковые электросирены. Сигнал «Внимание всем!» является частью учения.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию.
При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
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