Внимание жителям Караганды: 8 октября прозвучат сирены

7 Октября 2026, 09:08
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Акимат Карагандинской области 7 Октября 2026, 09:08
7 Октября 2026, 09:08
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Фото: Акимат Карагандинской области

8 октября в 10:00 в Караганде в рамках комплексного учения будет проведена проверка готовности системы оповещения территориального уровня.

В ходе проверки будут включены все имеющиеся звуковые электросирены. Сигнал «Внимание всем!» является частью учения.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

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