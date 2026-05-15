Внук добился права на квартиру деда в Жамбылской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Шуский районный суд Жамбылской области рассмотрел гражданское дело по иску жителя района.
Он просил признать его единственным участником приватизации квартиры своего деда.
Квартира в городе Шу была приватизирована в 1992 году. Её владельцем был дед истца. После его смерти в 2017 году открылось наследство.
Единственным наследником стал внук. Мать истца, дочь наследодателя, и другие близкие родственники умерли ранее.
При оформлении наследственных прав возникли сложности: в договоре приватизации отсутствовали сведения об участниках. В связи с этим нотариус разъяснил необходимость обращения в суд для установления юридически значимых фактов.
В ходе судебного заседания было установлено, что иных лиц, которые могли бы претендовать на спорное жилье, не имеется. Представитель акимата города Шу не возражал против удовлетворения иска.
Суд изучил материалы дела и удовлетворил требования истца. Внука признали единственным участником приватизации квартиры.
Это решение позволило ему оформить наследство и получить право на жильё.
Решение вступило в законную силу.
Самое читаемое
- "Подаем иск в суд Астаны": вернутся ли камеры "Сергек" на улицы Костаная?
- Первая леди Турции открыла экологическую лабораторию в Казахстане
- Мигранты из Центральной Азии устроили массовую драку в России
- Экспорт падает, импорт растет: как меняется торговля Казахстана с Россией
- Акимат против дачников: скандал из-за газа набирает обороты в Костанае