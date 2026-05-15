Внук добился права на квартиру деда в Жамбылской области

Шуский районный суд Жамбылской области рассмотрел гражданское дело по иску жителя района.

Он просил признать его единственным участником приватизации квартиры своего деда.

Квартира в городе Шу была приватизирована в 1992 году. Её владельцем был дед истца. После его смерти в 2017 году открылось наследство.

Единственным наследником стал внук. Мать истца, дочь наследодателя, и другие близкие родственники умерли ранее.

При оформлении наследственных прав возникли сложности: в договоре приватизации отсутствовали сведения об участниках. В связи с этим нотариус разъяснил необходимость обращения в суд для установления юридически значимых фактов.

В ходе судебного заседания было установлено, что иных лиц, которые могли бы претендовать на спорное жилье, не имеется. Представитель акимата города Шу не возражал против удовлетворения иска.

Суд изучил материалы дела и удовлетворил требования истца. Внука признали единственным участником приватизации квартиры.

Это решение позволило ему оформить наследство и получить право на жильё.

Решение вступило в законную силу.