От Бурабая до Мангистау: как меняется внутренний туризм в Казахстане

За 2019–2025 годы в Казахстане выросло число внутренних туристов, расширилась инфраструктура размещения и увеличился объём инвестиций в туристскую отрасль. Власти также продолжают развивать ключевые туристские территории и совершенствовать меры поддержки бизнеса.

Национальные парки стали популярнее в 2,6 раза

Интерес казахстанцев к природным достопримечательностям продолжает расти. Если в 2019 году государственные национальные природные парки посетили 1,38 млн человек, то в 2025 году их число достигло 3,6 млн.

Рост посещаемости создаёт дополнительные возможности для развития экологического туризма, обустройства пеших маршрутов и улучшения инфраструктуры отдыха на природе.

Туристская инфраструктура расширяется

В период с 2019 по 2025 год количество объектов размещения в стране увеличилось с 3 592 до 4 482 . Одновременно общая вместимость выросла со 181 тыс. до 233 тыс. койко-мест.

Положительная динамика наблюдается и по числу внутренних туристов, воспользовавшихся услугами мест размещения. В 2019 году их насчитывалось 5,29 млн, а в 2025 году — уже 8,66 млн. Таким образом, показатель увеличился на 3,37 млн человек.

Инвестиции в отрасль выросли в 2,5 раза

Объём инвестиций в туризм увеличился с 502 млрд теңге в 2019 году до 1,26 трлн теңге в 2025 году. Только за 2025 год было реализовано 95 инфраструктурных проектов общей стоимостью 345 млрд теңге.

Вместе с инвестициями вырос и объём услуг, оказанных объектами размещения: с 121 млрд тенге в 2019 году до 350,6 млрд теңге в 2025 году. Налоговые поступления от туристской отрасли по итогам 2025 года достигли 630 млрд теңге.

Семь мер господдержки для туристского бизнеса

С 2022 года в Казахстане действуют семь механизмов государственной поддержки предпринимателей в сфере туризма. Они предусматривают возмещение части затрат на строительство и модернизацию туристских объектов, приобретение туристского транспорта и оборудования, развитие придорожного сервиса, а также субсидирование расходов на содержание санитарно-гигиенических узлов.

Дополнительным инструментом стало льготное финансирование крупных проектов. С 2024 года через Банк развития Казахстана реализуется программа кредитования туристских проектов под 7% годовых. Общий объём предусмотренного финансирования составляет 150 млрд теңге.

На туристских маршрутах развивают сервисную инфраструктуру

В 2021–2025 годах на туристских территориях и объектах придорожного сервиса установили 483 санитарно-гигиенических узла. Из них 219 введены в 2024 году и ещё 110 — в 2025 году.

Развитие санитарной инфраструктуры направлено на повышение качества обслуживания и создание более комфортных условий для путешественников, особенно на популярных автомобильных маршрутах и в местах отдыха.

Три ключевые туристские территории получат комплексное развитие

В 2025 году были разработаны комплексные планы развития Щучинско-Боровской курортной зоны, туристской зоны Мангистау и Алматинского горного кластера.

Документы предусматривают модернизацию транспортной и инженерной инфраструктуры, строительство новых туристских объектов, повышение качества услуг и привлечение частных инвестиций.

Цель — 11 млн внутренних туристов к 2029 году

Согласно Национальному плану развития Казахстана до 2029 года, число внутренних туристов планируется увеличить до 11 млн человек.

Обновлённая Концепция развития туристской отрасли включает 66 мероприятий по шести направлениям. Среди основных приоритетов — развитие инфраструктуры, привлечение инвестиций, создание новых туристских продуктов и повышение качества обслуживания.

Таким образом, развитие внутреннего туризма в Казахстане сопровождается ростом туристского потока, расширением инфраструктуры и увеличением инвестиционной активности. Следующий этап предполагает дальнейшее развитие популярных направлений и создание условий, при которых путешествия по стране станут доступнее и комфортнее для казахстанцев.