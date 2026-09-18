Внутренний туризм в Казахстане вырос почти вдвое за семь лет — Минтуризм

За семь лет число внутренних туристов в Казахстане выросло с 4,5 млн до 8,5 млн человек. Об этом сообщил вице-министр туризма и спорта РК Мирас Тулебаев на Kazakhstan Travel Forum «САЯХАТ 2026» в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам вице-министра, за этот же период выросли и другие ключевые показатели туристической отрасли.

«Внутренних туристов с 2019 года от 4,5 миллионов выросло до 8,5 миллионов людей. Въездных посетителей в 2019 году это было 8,5 миллионов, на сегодняшний день это почти 16 миллионов иностранных посетителей», – сказал Мирас Тулебаев.

Он также отметил рост налоговых поступлений от отрасли. За семь лет показатель увеличился со 160 млрд до 630 млрд тенге. Объем инвестиций в туризм вырос с 502 млрд до 1,3 трлн тенге.

Согласно данным Министерства туризма и спорта, по итогам 2025 года объем инвестиций в туристскую отрасль составил около 1,3 трлн тенге, а налоговые поступления достигли 630 млрд тенге. В отрасли занято более 600 тыс. человек.

По словам Тулебаева, сегодня туризм включает не только непосредственно туристические услуги, но и инфраструктуру, транспортную доступность, инвестиции, качество сервиса, подготовку кадров и цифровизацию.

«Сегодня туризм – это уже не отдельные проекты и направления. Это инфраструктура, инвестиции, транспортная доступность, качество сервиса, кадры, цифровизация и, самое главное, новые возможности для регионов», – отметил он.

Вице-министр подчеркнул, что одной из задач государства остается перевод роста показателей в конкретные туристические проекты, новые объекты, рабочие места и повышение качества услуг.