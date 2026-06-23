Внутренняя торговля Казахстана превысила 28 трлн тенге
Показатели значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Внутренняя торговля Казахстана продолжает демонстрировать устойчивый рост. По итогам января-мая 2026 года индекс физического объёма отрасли "Торговля" составил 105,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основной вклад в рост обеспечила оптовая торговля. Её объём достиг 19,6 трлн тенге, увеличившись на 6,5% в годовом выражении.
Положительная динамика наблюдается и в розничном сегменте. За пять месяцев объём розничной торговли составил 9 трлн тенге, что на 3,6% больше в сопоставимых ценах.
Наибольшие объёмы торговли приходятся на крупнейшие города и регионы страны. Лидируют Алматы, на долю которого приходится 34,5% общего объёма, и Астана – 13,9%. Далее следуют Атырауская область (11,5%), Карагандинская область (6,1%) и Шымкент (5%).
Ранее сообщалось, что ВВП Казахстана вырос на 6,5% благодаря промышленности и торговле.
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