Экономика Казахстана по итогам 2025 года выросла на 6,5%. Такие предварительные данные опубликовало Бюро национальной статистики.

Основными драйверами роста стали промышленность, транспорт, строительство и торговля. В правительстве отмечают, что положительная динамика связана с реализацией мер по диверсификации экономики и развитием несырьевых отраслей.

Промышленное производство за год увеличилось на 7,4%, а обрабатывающая промышленность выросла на 6,4%. Наиболее заметный рост показали машиностроение (+12,9%), химическая промышленность (+9,8%), производство продуктов питания (+8,1%) и нефтепереработка (+5,9%).

Одним из главных локомотивов экономики стала транспортная отрасль. Рост в сфере транспорта и складирования достиг 20,4%. Это связано с увеличением объемов автомобильных и железнодорожных перевозок, а также развитием логистических услуг, работы аэропортов и складской инфраструктуры.

Высокие темпы сохранялись и в строительстве. По итогам года отрасль выросла на 15,9%. В стране активно реализовывались инфраструктурные проекты, строились школы, медицинские объекты, дороги и инженерные сети. За год в эксплуатацию было введено 20,1 млн квадратных метров жилья, что на 5,1% больше, чем годом ранее.

Торговля увеличилась на 8,9%. Особенно заметный рост зафиксирован в сегменте оптовой торговли зерном, сельхозпродукцией, машинами и оборудованием, фармацевтическими товарами и автомобилями.

Положительная динамика также отмечена в сельском хозяйстве, где рост составил 5,9%. Сектор растениеводства вырос на 7,8%, а животноводство — на 3,3%.

В сфере информации и связи показатель увеличился на 3,6%.

По данным правительства, результаты 2025 года свидетельствуют об устойчивом развитии ключевых отраслей экономики и расширении несырьевого сектора.