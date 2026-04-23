Во дворах жилых домов демонтируют незаконные преграды для проезда спецтехники

В жилых районах проводится работа по демонтажу незаконно установленных препятствий во дворах многоквартирных домов. Речь идет об ограждениях, самовольных шлагбаумах и других конструкциях, которые ограничивают проезд, передает BAQ.KZ.

Как отмечают специалисты, данные меры направлены на обеспечение беспрепятственного и оперативного доступа пожарной и другой экстренной техники в случае чрезвычайных ситуаций.

Жителям напоминают о необходимости не загромождать дворовые территории. В частности, не следует оставлять автомобили таким образом, чтобы они перекрывали проезд, а также устанавливать конструкции, мешающие движению спецслужб.

В экстренных ситуациях подобные препятствия могут существенно замедлить прибытие спасателей, что повышает риск серьезных последствий.