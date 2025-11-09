В Тампе, штат Флорида, водитель легкового автомобиля на большой скорости выехал на тротуар и сбил группу пешеходов. В результате погибли четыре человека, ещё 11 получили ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По предварительным данным, 22-летний водитель Сайлас Сэмпсон не справился с управлением и врезался в здание. Трое пострадавших скончались на месте, ещё один умер в больнице. Один человек находится в критическом состоянии, восемь — в стабильном. Двум пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.

Полиция задержала водителя. По информации СМИ, он ранее участвовал в уличных гонках в Тампе.

На месте происшествия работали спасатели и два санитарных вертолёта. Причины аварии расследуются, версия умышленного наезда пока не рассматривается.