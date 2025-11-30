Во Флориде подняли истребитель из-за приближения самолета к резиденции Трампа
Подобные нарушения воздушного пространства над резиденцией президента фиксировались и ранее.
Сегодня, 13:11
Фото: Pixabay.com
Во Флориде 29 ноября истребитель ВВС США был поднят в воздух после того, как гражданский самолет приблизился к ограниченному для полетов воздушному пространству над резиденцией президента Дональда Трампа в Палм-Бич, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Как сообщает Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки, истребитель F-16 перехватил самолет и безопасно вывел его из зоны. Инцидент произошел около 16:20 по времени восточного побережья США (01:20 по бакинскому времени 30 ноября).
В командовании отметили, что подобные нарушения воздушного пространства над резиденцией президента фиксировались и ранее на этой неделе.
