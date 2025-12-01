Переговоры американской и украинской делегаций об условиях завершения войны в Украине завершились вечером 30 ноября во Флориде, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. Госсекретарь США Марко Рубио оценил встречу как "очень продуктивную", но отметил, что для достижения мира предстоит ещё много работы.

Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, назвал переговоры "продуктивными и успешными" и подчеркнул, что обсуждались все ключевые вопросы для Украины. Он отметил, что США оказывают "очень сильную поддержку" стране.

В основу встречи легли результаты предыдущих переговоров между Украиной и США в Женеве, а также события текущей недели. Стороны подтвердили готовность продолжать работу над соглашениями и укреплять сотрудничество для достижения устойчивого мира.