Во Франции 14-летний подросток пришёл с ружьём в колледж и открыл огонь по учителям

Во французском городе Обань 14-летний подросток устроил стрельбу в колледже имени Жозефа Лаканаля. Под пули попали директор и учительница, ещё один человек получил касательное ранение. Подозреваемого задержали. По данным французских СМИ, подросток учится в этом колледже.

Он пришёл на занятия с ружьём 12-го калибра и открыл огонь по двум сотрудникам учебного заведения. Остановить его удалось советнику по воспитательной работе — он обезвредил подростка в коридоре. Раненых в возрасте 53 и 37 лет госпитализировали. По данным медиков, их жизни ничего не угрожает.

После стрельбы учащихся эвакуировали, на месте развернули силы безопасности и создали кризисный штаб. Обстоятельства произошедшего выясняются. На место происшествия также должны прибыть министр внутренних дел Франции Лоран Нюньес и министр национального образования Эдуард Жеффре.