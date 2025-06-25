145 человек сообщили об уколах шприцами во время музыкального фестиваля La Fête de la Musique, прошедшего 21 июня во Франции, передает BAQ.KZ.

Об этом заявило Министерство внутренних дел, подчеркнув, что "относится к этому очень серьезно", пишет euronews.com.

По подозрению в нападениях задержаны 12 человек, в том числе двое в городе Мец.

По данным полиции, инциденты зафиксированы в разных регионах, включая 13 случаев в Париже. Около десяти женщин и несовершеннолетних девушек были госпитализированы для проведения токсикологических анализов.

В настоящее время власти не уточняют, использовались ли при уколах наркотические вещества, такие как рогипнол или ГОМК, вызывающие потерю сознания и повышающие риск сексуального насилия.

По словам начальника полиции Парижа Лорана Нуньеса, речь идет о "чрезвычайно серьезных инцидентах". Он назвал интернет-призывы нападать на женщин со шприцами "совершенно идиотскими". Такие предупреждения, в частности, публиковал популярный инфлюенсер Abrège Soeur.

Мэр города Мец Франсуа Гросдидье сообщил, что в его городе жертвами стали 17 девушек в возрасте от 14 до 20 лет. По его словам, описание одного из нападавших было передано Центру видеонаблюдения и полиции. Мужчина был опознан и арестован на улице Серпенуаз, сейчас он находится под стражей.

Гросдидье выразил надежду, что анализ телефона подозреваемого поможет выявить других участников нападений.

Помимо атак со шприцами, во время фестиваля задержаны более 370 человек, 14 посетителей получили серьезные травмы, включая 17-летнего подростка с ножевым ранением в живот. 13 сотрудников полиции также пострадали.

Это не первый случай нападений с уколами. Аналогичные инциденты происходили во Франции в 2022 году, когда было зарегистрировано более 400 заявлений, в 80% случаев жертвами становились молодые женщины. В Испании в тот же период 60 женщин также сообщали о нападениях со шприцами, а в Великобритании в 2021 году эта проблема привела к парламентскому расследованию.