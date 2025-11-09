Французские спецслужбы арестовали трех женщин, подозреваемых в подготовке теракта в одном из культурных заведений Парижа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ведомости.

Задержания провели сотрудники Главного управления внутренней безопасности (DGSI) в начале октября во Вьерзоне, Лионе и пригороде Вийербан после нескольких месяцев наблюдения. Одна из подозреваемых передвигается на коляске. Следствие считает, что женщины планировали использовать пояса со взрывчаткой для атаки на бар или концертный зал столицы.

Все задержанные — гражданки Франции в возрасте от 18 до 21 года, придерживаются радикальных салафитских взглядов. Одна из них администрировала группу в TikTok, публиковала материалы в поддержку исламистов в Telegram. Именно там она искала единомышленников для организации нападения с применением оружия и взрывчатки.