На острове Олерон во Франции автомобиль умышленно врезался в группу людей, в результате чего пострадали десять человек, четверо из которых получили тяжёлые травмы, передает BAQ.KZ со ссылкой на газету Parisien.

Инцидент произошёл утром в среду на дороге между деревнями Долю-д’Олерон и Сен-Пьер-д’Олерон. По данным прокуратуры Ла-Рошели, водитель намеренно сбил пешеходов и велосипедистов, после чего попытался поджечь свой автомобиль.

Водитель задержан. Прокуратура отмечает, что пока невозможно определить мотивы его действий, и дело рассматривается как попытка убийства. Национальная антитеррористическая прокуратура на данный момент к расследованию не подключалась.

Среди пострадавших — пятеро человек в возрасте от 22 до 67 лет. Трое из них получили тяжёлые травмы и были экстренно транспортированы вертолётом в больницу города Пуатье. Одной из пострадавших оказался 21-летний помощник парламентария Паскаля Марковски, который получил множественные переломы и травму головы во время пробежки.

Водитель, 35-летний француз, проживающий в мобильном доме в Ла-Котиньер, известен своими проблемами с алкоголем и наркотиками. Он был задержан полицией сразу после происшествия, когда пытался поджечь автомобиль, внутри которого были обнаружены газовые баллоны. Алкогольный тест показал отрицательный результат.

На данный момент ведётся расследование, выясняются мотивы нападения и степень причастности задержанного к другим возможным правонарушениям. Для поддержки пострадавших создана психологическая служба, а местные власти призвали жителей сохранять бдительность.