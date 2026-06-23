Во французском городе Карпантра на юго-востоке страны в семейном автомобиле обнаружили тела двух детей в возрасте двух и четырёх лет, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По информации прокуратуры, дети были найдены мёртвыми в машине. В настоящее время проводится расследование для установления точных обстоятельств трагедии.

По словам местного прокурора Элен Мурж, одной из основных версий произошедшего считается воздействие высокой температуры.

"Причины смерти ещё предстоит установить, но основной версией остаётся жара", – заявила прокурор.

Правоохранительные органы продолжают выяснять все детали инцидента. Официальные результаты судебно-медицинской экспертизы пока не опубликованы.

Ранее сообщалось, что экстремальная жара в Европе унесла более 200 тысяч жизней.

Напомним, жара побила вековые рекорды в Европе. В нескольких странах установилась аномально высокая температура.