Во Франции двое маленьких детей погибли в машине во время жары
Тела детей двух и четырёх лет обнаружили в закрытом автомобиле на юго-востоке Франции, следствие рассматривает жару как основную причину трагедии.
Сегодня 2026, 09:42
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