Экстремальная жара в Европе унесла более 200 тысяч жизней

Экстремальная жара ежегодно становится причиной роста заболеваний и преждевременной смертности в мире. В Европе за последние четыре года из-за высоких температур погибло более 200 тысяч человек. Об этом сообщил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его словам, почти все эти случаи можно было бы предотвратить при более эффективной государственной политике и системных мерах защиты населения.

Клюге отметил, что последствия изменения климата уже представляют собой прямую и серьёзную угрозу, а экстремальная жара стала её наиболее опасным проявлением.

Он подчеркнул, что волны жары больше не являются редкими погодными явлениями – они стали регулярным кризисом, который приводит к человеческим жертвам и создаёт нагрузку на системы здравоохранения и инфраструктуру.

По данным ВОЗ, Европа входит в число регионов, наиболее сильно пострадавших от глобального потепления. Особенно большое число смертей, связанных с жарой, зафиксировано в Италии, Испании, Германии и Греции. При этом в Греции отмечается самый высокий уровень смертности на миллион жителей.

В организации также указали, что рост глобальной температуры, урбанизация и старение населения усиливают уязвимость людей к воздействию жары и увеличивают число заболеваний, связанных с перегревом организма.

Подчеркивается, что защита от жары является не только медицинской, но и социальной задачей. Наибольшему риску подвергаются люди, живущие в перегретых городских районах без доступа к прохладным помещениям и зелёным зонам.

В связи с этим организация представила обновлённое руководство по планам действий в условиях жары и здоровья. Документ включает меры по раннему предупреждению, созданию "центров охлаждения", озеленению городов, а также усилению работы социальных служб, помогающих уязвимым группам населения.

По словам Ханса Клюге, такие планы позволяют странам заранее готовиться к экстремальной жаре и снижать её последствия для населения. ВОЗ отмечает, что эффективные меры реагирования способны значительно сократить число жертв.

Ранее сообщалось, что майская жара побила вековые рекорды в Европе. В нескольких странах в мае установилась аномально высокая температура.