Эфир французского новостного телеканала BFMTV был временно прерван в пятницу днём после получения сообщения о возможной угрозе для здания, где располагается его студия. Об этом сообщило издание Le Parisien, передаёт BAQ.KZ.

По данным СМИ, примерно в 15:19 по местному времени в помещении телеканала была объявлена эвакуация сотрудников. На место прибыли полицейские и специалисты по разминированию для проведения проверки. Поводом стало онлайн-сообщение, в котором неизвестный пользователь утверждал, что в здании может произойти взрыв.

Пока шла проверка, BFMTV транслировал архивные документальные программы. В официальном сообщении, опубликованном в соцсети X, медиагруппа RMC BFM сообщила, что временные изменения в эфире связаны с "угрозой безопасности".

Телеканал также отметил, что его команды работают над скорейшим восстановлением вещания.