Во Франции эвакуируют целый полуостров из-за лесных пожаров

Власти приняли решение полностью эвакуировать полуостров Кап-Ферре на юго-западном побережье страны, поскольку огонь может отрезать десятки тысяч жителей и туристов от единственной дороги, ведущей в безопасную зону. По данным МВД Франции, эвакуации подлежат около 40 тысяч человек. Часть людей уже покинула полуостров по морю, остальные выезжают по шоссе, соединяющему Кап-Ферре с Бордо.

Пожары охватили около 87 квадратных километров в департаменте Жиронда. По словам министра внутренних дел Лорана Нунеса, огнем уничтожены 80 домов, из которых 50 сгорели полностью. С начала года во Франции выгорело уже 50 тысяч гектаров лесов и других территорий - втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эвакуация также проводится в городах Аре и Бискаросс, где опасную зону покидают еще около 25 тысяч человек.

Ранее при тушении пожара в районе аэропорта Бордо погибли двое пожарных. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал ситуацию «очень напряженной» и сообщил, что страна запросила помощь Евросоюза. Для борьбы с огнем во Францию направят пожарную авиацию из Хорватии, Португалии, Чехии и Словакии.

Сложная ситуация сохраняется и в соседней Испании. Там лесные пожары охватили районы вблизи Мадрида, из опасных зон эвакуированы более 10 тысяч человек. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в нескольких муниципалитетах и также обратились к ЕС за помощью. Эксперты связывают рост числа крупных лесных пожаров с изменением климата. По данным европейской службы «Коперник», температура в Европе с 1980-х годов растет более чем в два раза быстрее среднемировых темпов, что делает летние сезоны более жаркими и засушливыми, особенно на юге континента.