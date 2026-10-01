Во Франции хотят продолжить преподавание казахского языка в INALCO
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Во Франции заинтересованы в долгосрочном продолжении программы INALCO, в рамках которой студенты изучают Казахстан, Центральную Азию и казахский язык.
Этот вопрос обсудили посол Казахстана во Франции Гульсара Арыстанкулова и вице-президент Национального института восточных языков и цивилизаций Дельфин Аллес.
Казахстанская сторона предлагает развивать системное преподавание казахского языка в INALCO как академической дисциплины и привлекать больше студентов к его изучению.
«Глубокое понимание Казахстана начинается со знания его языка. Поэтому мы хотим, чтобы студенты не только знакомились с нашей страной, но и системно изучали казахский язык и использовали его в академической и профессиональной деятельности», - отметила Гульсара Арыстанкулова.
В INALCO уже много лет изучают историю и цивилизацию Казахстана. Французская сторона выразила заинтересованность в продолжении программы и развитии академических и языковых стажировок в Казахстане.
В рамках программы проходят стажировки и Весенняя школа по международным отношениям.
Для участия в первой такой школе поступило 25 заявок. Отобрали 15 студентов.
Во время поездки в Казахстан и Кыргызстан они изучали геополитику, экономику, энергетику и общественные процессы региона, встречались с экспертами и дипломатами.
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