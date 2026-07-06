Во Франции из-за крупного лесного пожара эвакуируют около 10 тысяч человек

Во французском департаменте Восточные Пиренеи продолжается борьба с масштабным лесным пожаром, площадь которого достигла 1,5 тыс. гектаров. Из-за стремительного распространения огня власти объявили эвакуацию около 10 тыс. человек, сообщает BFMTV.

По данным местных властей, полная эвакуация проводится в коммуне Ий-сюр-Тет, где проживают около 5,5 тыс. человек. Жителей временно разместят в районе Мулен-а-Ван в городе Перпиньян до тех пор, пока пожарные не смогут обеспечить безопасность территории.

Кроме того, еще около 5 тыс. человек были эвакуированы из 19 коммун и нескольких кемпингов, расположенных в области Аспр и соседних районах.

Как сообщил префект департамента Восточные Пиренеи Пьер Рено, протяженность линии огня составляет около 18 километров. По его словам, только за ночь площадь пожара увеличилась более чем на 900 гектаров в районе коммуны Тривеллаш.

Для ликвидации возгорания привлечены около 700 сотрудников пожарно-спасательных служб, почти 200 единиц специальной техники, а также девять самолетов и вертолетов.

Власти отмечают, что локализовать пожар пока не удается. Распространению огня способствуют сильный ветер и сложный рельеф местности.

Префект также не исключил, что в связи с чрезвычайной ситуацией может быть отменен один из этапов многодневной велогонки «Тур де Франс», маршрут которой проходит через регион.