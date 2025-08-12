Во Франции крупнейшую на западе Европы АЭС приостановили из-за медуз
Они засорили фильтры системы охлаждения четырех реакторов атомной электростанции.
Сегодня, 01:35
97Фото: Reuters
На севере Франции временно приостановлена работа атомной электростанции "Гравлин" - крупнейшей в Западной Европе. Причиной стала массовая и непредсказуемая миграция медуз, засоривших фильтры системы охлаждения, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.
Как сообщили в компании-операторе Électricité de France (EDF), вечером 10 августа автоматически отключились три энергоблока, а утром 11 августа - ещё один. Два других реактора уже находились в плановом ремонте.
Засорение произошло в насосных станциях, которые обеспечивают охлаждение реакторов. Пострадавшие фильтры расположены за пределами ядерной зоны, поэтому, по данным EDF, инцидент не повлиял на безопасность станции, её персонала и окружающей среды.
