Во Франции крупнейшую на западе Европы АЭС приостановили из-за медуз

Они засорили фильтры системы охлаждения четырех реакторов атомной электростанции.

Фото: Reuters

На севере Франции временно приостановлена работа атомной электростанции "Гравлин" - крупнейшей в Западной Европе. Причиной стала массовая и непредсказуемая миграция медуз, засоривших фильтры системы охлаждения, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Как сообщили в компании-операторе Électricité de France (EDF), вечером 10 августа автоматически отключились три энергоблока, а утром 11 августа - ещё один. Два других реактора уже находились в плановом ремонте.

Засорение произошло в насосных станциях, которые обеспечивают охлаждение реакторов. Пострадавшие фильтры расположены за пределами ядерной зоны, поэтому, по данным EDF, инцидент не повлиял на безопасность станции, её персонала и окружающей среды.

