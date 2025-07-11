Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Франции, генерал армии Тьерри Бюркар, 11 июля заявил, что Россия в настоящее время представляет собой основную угрозу для безопасности Пятой республики, передает BAQ.KZ. По его словам, Москва остаётся устойчивым и близким вызовом, а её военный потенциал, включая как обычные, так и ядерные вооружения, делает её наиболее значимой угрозой по своим масштабам.

"Это устойчивая, близкая и, на мой взгляд, наиболее значимая по своим масштабам угроза. Прежде всего Россия - это настоящая военная держава", — подчеркнул генерал на пресс-конференции в Париже. Фрагмент его выступления был опубликован на странице телеканала LCI в социальной сети X (бывший Twitter).

Несмотря на жёсткую оценку, Бюркар отметил необходимость сохранения хотя бы технических каналов связи с Россией - особенно на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Он указал, что контакты между странами осуществляются, но исключительно на техническом уровне и этого недостаточно для реального снижения напряжённости.

Это заявление прозвучало на фоне роста военной активности в Европе и усиливающихся призывов к укреплению обороноспособности стран ЕС. Высказывание генерала вызвало обсуждение среди международных экспертов и политиков, вновь обострив вопрос о будущем европейской безопасности и роли НАТО.