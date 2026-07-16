Во Франции одобрили закон об эвтаназии после многолетних споров

Национальная ассамблея Франции одобрила закон, разрешающий эвтаназию для совершеннолетних пациентов с неизлечимыми заболеваниями, испытывающих постоянные и невыносимые физические или психологические страдания. За документ проголосовал 291 депутат, против выступил 241. Закон предусматривает, что пациент сможет добровольно обратиться с просьбой о прекращении жизни. После этого врачи должны будут рассмотреть заявление и принять решение в течение 15 дней. Затем человеку предоставят еще два дня на окончательное подтверждение своего решения.

Согласно документу, смертельную инъекцию пациент должен будет ввести себе самостоятельно. Если физическое состояние не позволяет этого сделать, процедуру сможет выполнить врач или медсестра. В день проведения эвтаназии лечащий врач обязан подтвердить, что решение пациента остается добровольным. Прежде чем закон вступит в силу, отдельные его положения рассмотрит Конституционный совет Франции, который проверит их на соответствие Конституции. Только после этого документ сможет вступить в силу.

Особые споры вызывают трех аспекта закона: достаточно ли двух дней для окончательного решения, могут ли пациенты с когнитивными нарушениями давать осознанное согласие и допустимо ли участие учреждений паллиативной помощи в проведении эвтаназии. Президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживает законопроект, тогда как часть медицинского сообщества, католическая церковь и представители правых партий выступают против него.

В настоящее время эвтаназия уже легализована в ряде европейских стран, включая Испанию, Нидерланды и Бельгию. В Германии и Италии помощь при добровольном уходе из жизни декриминализована, однако отдельного закона о ее легализации пока нет. В Великобритании аналогичный законопроект остается предметом парламентских дискуссий.