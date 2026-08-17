Во Франции около 2 тысяч военных привлекли к тушению природных пожаров
Обычно для тушения лесных пожаров во Франции применяются самолеты-амфибии Bombardier 415.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Около 2 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Франции участвуют в операциях по борьбе с масштабными природными пожарами, охватившими ряд регионов страны.
Как передает BFMTV, еще примерно 2 тысячи военных находятся в резерве и могут быть задействованы при необходимости.
По словам министра-делегата при Министерстве вооруженных сил Франции Алис Рюфо, к ликвидации возгораний привлечены, в частности, инженерные подразделения. Военные также используют авиацию и беспилотники.
«Были применены новые решения. Вооруженные силы продемонстрировали способность адаптироваться к ситуации: они используют самолеты Airbus A400M и беспилотники Reaper, а также вертолеты, которые участвуют в борьбе с огнем», — заявила Рюфо.
Масштабные возгорания в последние недели охватили несколько европейских стран на фоне экстремальной жары и продолжительной засухи. Наиболее сложная ситуация складывается в регионах Средиземноморья. Пожары уничтожают лесные массивы, приводят к эвакуации жителей и туристов и уже стали причиной гибели людей.
К ликвидации последствий стихии во Франции и других странах Европы привлечены тысячи пожарных, военные подразделения и специализированная авиация.
Самое читаемое
- 1 миллиард и высокий забор: Почему затянулась реконструкция главной площади Семея
- 3,5 тонны мясной продукции представили на ярмарке в Актобе
- В Актау сотрудника фармконтроля осудили на шесть лет за взятки
- 17 лет в международном розыске: участник убийства в Алматы получил 15 лет тюрьмы
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 16 августа