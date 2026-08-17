Во Франции около 2 тысяч военных привлекли к тушению природных пожаров

Около 2 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Франции участвуют в операциях по борьбе с масштабными природными пожарами, охватившими ряд регионов страны.

Как передает BFMTV, еще примерно 2 тысячи военных находятся в резерве и могут быть задействованы при необходимости.

По словам министра-делегата при Министерстве вооруженных сил Франции Алис Рюфо, к ликвидации возгораний привлечены, в частности, инженерные подразделения. Военные также используют авиацию и беспилотники.

«Были применены новые решения. Вооруженные силы продемонстрировали способность адаптироваться к ситуации: они используют самолеты Airbus A400M и беспилотники Reaper, а также вертолеты, которые участвуют в борьбе с огнем», — заявила Рюфо.

Масштабные возгорания в последние недели охватили несколько европейских стран на фоне экстремальной жары и продолжительной засухи. Наиболее сложная ситуация складывается в регионах Средиземноморья. Пожары уничтожают лесные массивы, приводят к эвакуации жителей и туристов и уже стали причиной гибели людей.

К ликвидации последствий стихии во Франции и других странах Европы привлечены тысячи пожарных, военные подразделения и специализированная авиация.