Во Франции от аномальной жары погибли уже около тысячи человек

Во Франции число погибших в результате аномальной жары достигло около тысячи человек. Такую предварительную оценку представило агентство общественного здравоохранения Santé publique France. По данным ведомства, больше всего от высоких температур пострадали люди в возрасте 65 лет и старше. При этом специалисты отмечают, что приведенные данные являются предварительными и число жертв может оказаться выше.

Большинство смертей зарегистрировано в жилых домах, преимущественно в регионе Иль-де-Франс, в состав которого входит Париж. Экстремальная жара продолжалась во Франции 11 дней подряд — температура воздуха превышала +40 градусов. В настоящее время температура в стране начала снижаться, однако волна жары сместилась в страны Северной и Центральной Европы. Высокие температуры сказались не только на здоровье людей, но и на работе энергетической инфраструктуры.

В Венгрии пришлось сократить выработку электроэнергии на одном из атомных реакторов из-за чрезмерно теплой воды в Дунае, используемой для охлаждения. Аналогичные меры приняли несколько атомных электростанций во Франции и Швейцарии, где часть энергоблоков снизила мощность или была временно остановлена. Сокращение производства электроэнергии уже привело к росту цен на электричество в ряде европейских стран.