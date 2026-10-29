Во Франции погромщиков хотят лишать пособий за ущерб во время протестов

Сенат Франции одобрил законопроект, который позволит взыскивать с участников беспорядков средства на возмещение ущерба, в том числе из семейных пособий и жилищных субсидий. За документ проголосовали 229 сенаторов, против — 105. Теперь его рассмотрит Национальное собрание.

Инициатива стала особенно актуальной после беспорядков 17 октября, когда протесты против социального неравенства и роста цен сопровождались разграблением магазинов и коммерческих объектов. Законопроект предусматривает солидарную гражданскую ответственность не только для тех, кто непосредственно портил имущество, но и для людей, сознательно присоединившихся к группе, созданной для совершения подобных действий. Размер ответственности может достигать 10 тысяч евро.

Кроме того, сенаторы предложили запретить сокрытие лица на любых манифестациях, даже если они не сопровождаются насилием. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что власти больше не должны позволять большинству граждан расплачиваться за действия вандалов.

Однако инициатива вызвала критику правозащитников. В Amnesty International предупредили, что взыскание социальных выплат может ещё сильнее ухудшить положение малоимущих семей. Окончательное решение по законопроекту предстоит принять Национальному собранию.