С резкой критикой в адрес Вашингтона выступила вице-спикер Национального собрания Клеманс Гетте, передает BAQ.kz.

Об этом она сообщила в социальной сети X. По ее словам, действия администрации Дональда Трампа все чаще противоречат международному праву и интересам партнеров. В числе претензий она упомянула предполагаемое похищение главы государства в Венесуэле, военную поддержку Израиля в конфликте в Палестине, а также угрозу применения силы в отношении Гренландии. Кроме того, политик обвинила США в нанесении ударов по различным странам без соблюдения международных норм.

На фоне происходящего, отметила Гетте, все более актуальным становится вопрос о целесообразности участия Франции в НАТО — военном альянсе, который, по ее мнению, находится под фактическим контролем Соединенных Штатов. В связи с этим она заявила о намерении внести на рассмотрение резолюцию о плановом выходе страны из НАТО, начиная с выхода из интегрированного военного командования альянса.

"Более чем когда-либо возникает вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического договора, военном альянсе, который управляется и обслуживается США. Я подаю предложение резолюции о плановом выходе из НАТО, начиная с выхода из ее интегрированного командования", - написала Клеманс Гетте.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала европейские страны серьезно отнестись к обеспокоенности США вопросами безопасности вокруг Гренландии. При этом она подчеркнула, что не поддержит никаких действий, которые могли бы нарушить баланс интересов, отметив, что подобные шаги не отвечали бы интересам ни Европы, ни самих Соединенных Штатов.