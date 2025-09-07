Пожилая жительница Франции обвинила сотрудника скорой помощи в домогательствах
Медик отрицает противоправные действия в отношении женщины.
Фельдшера заподозрили в насилии над 88-летней пациенткой-монахиней, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.
По словам жертвы, 88-летней монахине на пенсии, инцидент произошел 7 апреля, когда она должна была отправиться в одну из парижских больниц из дома престарелых в Сен-Дени.
Когда женщина оказалась в машине скорой помощи, фельдшер якобы воспользовался ее беспомощным состоянием и несколько раз попытался коснуться ее гениталий, но пенсионерка пыталась защищаться. Однако в конце концов мужчине удалось коснуться ее паха. Вернувшись в дом престарелых после лечения, монахиня немедленно сообщила о случившемся сотруднику, а затем подала заявление.
Подозреваемого арестовали лишь 19 августа. Им оказался 43-летний фельдшер скорой помощи. Медик отрицал какие-либо противоправные действия в отношении женщины и заявил, что просто проверил "жизненно важные показатели" своей пациентки. Сейчас мужчина находится под стражей, ему уже предъявили обвинение. Расследование продолжается с целью установления других возможных жертв.
