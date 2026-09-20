Во Франции пять человек задержали после беспорядков с участием мотоциклистов

В коммуне Сен-Пьер-де-Кор в центральной части Франции после столкновения мотоцикла с автомобилем национальной полиции произошли массовые беспорядки.

Инцидент произошёл вечером 19 сентября на парковке торгового центра «Рабатери». Местные жители вызвали полицию из-за нарушений общественного порядка, связанных с шумными гонками мотоциклистов. Во время проверки один из мотоциклов столкнулся с полицейской машиной.

В результате происшествия пострадали восемь сотрудников полиции. Мотоциклист получил травму ноги и был доставлен в больницу. По данным BFMTV, угрозы его жизни нет. Управлявший полицейским автомобилем сотрудник был помещён под стражу.

После ДТП ситуация в районе резко обострилась. Полицейским, проводившим первоначальное расследование, пришлось укрыться в ближайшем участке. На улицах начались столкновения, были подожжены две полицейские и две частные машины.

В районе появились баррикады, также сообщалось о поджогах зданий. Для восстановления порядка власти направили около 100 сотрудников полиции и жандармерии, включая два подразделения 8-й оперативной группы.

По данным BFMTV, к 04:00 воскресенья ситуация нормализовалась. Пять человек были задержаны по подозрению в вандализме.