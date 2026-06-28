Во Франции разбился самолет с инструкторами и новичками-парашютистами
Сегодня 2026, 19:44
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Сегодня 2026, 19:44Сегодня 2026, 19:44
148Фото: Авторское право AP Photo/Thanassis Stavrakis
Легкомоторный туристический самолет потерпел крушение в районе города Томблен недалеко от Нанси на северо-востоке Франции. В результате погибли все 11 человек, находившиеся на борту. По предварительным данным, в самолете находились пилот, пять инструкторов по прыжкам с парашютом и пять человек, которые готовились совершить свой первый прыжок в тандеме.
Как сообщает газета L'Est Républicain, пятеро погибших были медицинскими работниками. Причины авиакатастрофы пока не установлены. На месте происшествия работают спасательные службы, медики и пожарные расчеты. Префект департамента Мёрт и Мозель Ив Сегю созвал экстренный штаб для координации действий и мониторинга ситуации. Обстоятельства крушения выясняются.
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