Во Франции разбился самолет с инструкторами и новичками-парашютистами

Легкомоторный туристический самолет потерпел крушение в районе города Томблен недалеко от Нанси на северо-востоке Франции. В результате погибли все 11 человек, находившиеся на борту. По предварительным данным, в самолете находились пилот, пять инструкторов по прыжкам с парашютом и пять человек, которые готовились совершить свой первый прыжок в тандеме.

Как сообщает газета L'Est Républicain, пятеро погибших были медицинскими работниками. Причины авиакатастрофы пока не установлены. На месте происшествия работают спасательные службы, медики и пожарные расчеты. Префект департамента Мёрт и Мозель Ив Сегю созвал экстренный штаб для координации действий и мониторинга ситуации. Обстоятельства крушения выясняются.