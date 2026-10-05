Во Франции сотни школ закрылись на фоне массовых протестов
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Во Франции более 400 школ в понедельник останутся закрытыми на фоне общенациональных протестов. В правительстве заявили, что из-за массовых акций старшеклассников невозможно обеспечить необходимый уровень безопасности в учебных заведениях. На прошлой неделе на фоне беспорядков более 20 школ были сожжены и разграблены. С начала протестов, которые начались в прошлый понедельник, по данным правительства, пострадали 170 учащихся и 78 сотрудников системы образования.
Более 5 тысяч человек были задержаны, большинство из них — несовершеннолетние. Французские лицеисты выступают против проблем в системе школьного образования. Среди основных требований — прекращение сокращения финансирования, которое, по мнению протестующих, приводит к нехватке учителей, увеличению продолжительности учебного дня и недостаточной оснащенности школ.
Протесты начались в пригородах Парижа при поддержке крайне левых политических сил, после чего распространились на другие регионы страны. В ряде случаев акции переросли в беспорядки. В МВД Франции заявили, что к их провокации причастны экстремистские движения.
На вторник запланирован новый этап массовых акций. Ожидается, что к протестам присоединятся профсоюзы учителей и студентов. Они также выступают против действий сил правопорядка, которые считают чрезмерными.
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