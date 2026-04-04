В Париже начался судебный процесс по делу о так называемой «масонской мафии», передает BAQ.kz со ссылкой на BBC

22 человека, включая членов масонской ложи «Атанор» из пригорода Пюто, обвиняются в преступлениях от вымогательства до заказного убийства.

Следствие вышло на подозреваемых случайно.

Как всё началось

24 июля 2020 года житель пригорода Кретей заметил странную машину, когда вёл дочь в ясли. В автомобиле находились двое мужчин, притворявшихся спящими. Несмотря на жару, они были в перчатках. Отец вызвал полицию.

Прибывшие стражи порядка арестовали мужчин. В машине нашли поддельные номера, пистолет 9 мм и устройства для слежки. Автомобиль числился угнанным с сентября 2019 года.

Шпионская легенда

Один из задержанных, 28-летний Пьер Бурден, заявил, что они с подельником, 25-летним Карлом Эно, работают во французской разведке под кодовыми именами «Дагомар» и «Абеляр». По его словам, они якобы должны были «устранить» предпринимательницу Мари-Элен Дини, обвиняя её в связях с израильской разведкой «Моссад».

60-летняя Дини была шокирована — с разведкой Израиля её ничего не связывает, и она никогда не бывала в этой стране.

«Я чувствовала себя, будто нахожусь в России и сама оказалась втянута в мафиозную историю», — рассказывала она французской газете Le Monde.

Правда и вымысел

Французская разведка (DGSE) подтвердила, что оба мужчины действительно служили в агентстве, но охраняли военную базу в коммуне Серкот, где обучаются шпионы. Ни одна секретная миссия, особенно на территории Франции, им никогда не поручалась.

Сейчас подозреваемым предстоит ответить в суде за вымогательства, мошенничество и другие преступления, связанные с масонской ложей.