Во Франции цена дизельного топлива обновила исторический максимум
Средняя стоимость литра дизеля в стране превысила 2,4 евро.
21 Сентября 2026, 01:12
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21 Сентября 2026, 01:1221 Сентября 2026, 01:12
124Фото: Pixabay.com
Во Франции средняя цена дизельного топлива достигла исторического максимума и составила 2,4097 евро за литр.
По состоянию на 10:30 20 сентября стоимость топлива рассчитывалась на основе данных более чем 8,7 тыс. автозаправочных станций по всей стране. Об этом свидетельствует анализ Agence France-Presse, проведённый на основе информации Государственной системы мониторинга цен Министерства экономики и финансов Франции.
Рост цен на топливо происходит на фоне энергетического кризиса на Ближнем Востоке, который, в частности, связан с блокадой Ормузского пролива.
Ранее французские власти заявили о намерении продлить меры поддержки граждан, которые регулярно совершают длительные поездки на автомобилях в рабочих целях.
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