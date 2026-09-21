Во Франции цена дизельного топлива обновила исторический максимум

Во Франции средняя цена дизельного топлива достигла исторического максимума и составила 2,4097 евро за литр.

По состоянию на 10:30 20 сентября стоимость топлива рассчитывалась на основе данных более чем 8,7 тыс. автозаправочных станций по всей стране. Об этом свидетельствует анализ Agence France-Presse, проведённый на основе информации Государственной системы мониторинга цен Министерства экономики и финансов Франции.

Рост цен на топливо происходит на фоне энергетического кризиса на Ближнем Востоке, который, в частности, связан с блокадой Ормузского пролива.

Ранее французские власти заявили о намерении продлить меры поддержки граждан, которые регулярно совершают длительные поездки на автомобилях в рабочих целях.