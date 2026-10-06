Во Франции украли 210-килограммовую книгу с обложкой работы Сальвадора Дали

Во Франции украли книгу весом около 210 кг, которую считают самой дорогой и самой тяжелой в мире. «Апокалипсис» Жозефа Форе пропал в ночь с 4 на 5 октября из центра современного искусства в городе Иссуар в департаменте Пюи-де-Дом, сообщает радио ICI Pays d'Auvergne.

Кражу подтвердила прокуратура Клермон-Феррана. Расследование ведет следственный отдел жандармерии Клермон-Феррана.

Книга существует в единственном экземпляре. Только ее бронзовая обложка весит около 150 кг, ее создал Сальвадор Дали. По данным franceinfo, обложку украшают драгоценные камни, золото и Христос, написанный на золотой пластине.

«Апокалипсис» задумал и издал уроженец Оверни Жозеф Форе как цельное произведение искусства по мотивам Откровения Иоанна Богослова. Книгу создавали с 1958 по 1961 год, в работе участвовали 14 крупнейших художников и писателей того времени, среди них Жан Кокто, Жан Жионо, Сальвадор Дали и Бернар Бюффе. По данным franceinfo, они подписали 150 пергаментов, которые прилагаются к бронзовому тому. Специалисты сегодня оценивают все произведение примерно в 1 млн евро.

Владелец книги Кристиан Каруцос не скрывает потрясения.

«Это произведение-собор, величественное, уникальное в мире. Этой ночью убили Францию, убили французское наследие», - сказал он ICI.

Как похитителям удалось вынести такой тяжелый предмет, пока не сообщается.