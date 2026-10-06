Во Франции украли 210-килограммовую книгу с обложкой работы Сальвадора Дали
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Во Франции украли книгу весом около 210 кг, которую считают самой дорогой и самой тяжелой в мире. «Апокалипсис» Жозефа Форе пропал в ночь с 4 на 5 октября из центра современного искусства в городе Иссуар в департаменте Пюи-де-Дом, сообщает радио ICI Pays d'Auvergne.
Кражу подтвердила прокуратура Клермон-Феррана. Расследование ведет следственный отдел жандармерии Клермон-Феррана.
Книга существует в единственном экземпляре. Только ее бронзовая обложка весит около 150 кг, ее создал Сальвадор Дали. По данным franceinfo, обложку украшают драгоценные камни, золото и Христос, написанный на золотой пластине.
«Апокалипсис» задумал и издал уроженец Оверни Жозеф Форе как цельное произведение искусства по мотивам Откровения Иоанна Богослова. Книгу создавали с 1958 по 1961 год, в работе участвовали 14 крупнейших художников и писателей того времени, среди них Жан Кокто, Жан Жионо, Сальвадор Дали и Бернар Бюффе. По данным franceinfo, они подписали 150 пергаментов, которые прилагаются к бронзовому тому. Специалисты сегодня оценивают все произведение примерно в 1 млн евро.
Владелец книги Кристиан Каруцос не скрывает потрясения.
«Это произведение-собор, величественное, уникальное в мире. Этой ночью убили Францию, убили французское наследие», - сказал он ICI.
Как похитителям удалось вынести такой тяжелый предмет, пока не сообщается.
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