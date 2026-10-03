Во Франции в ходе протестов пострадали десятки работников школ и сотни полицейских
В стране продолжаются забастовки и блокады учебных заведений, почти две тысячи участников беспорядков задержаны.
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Во Франции в ходе протестов и беспорядков пострадали 65 работников школ, в том числе 40 директоров. Об этом рассказал министр образования Эдуара Жеффре, выступив в эфире BFMTV.
По словам министра, с начала протестных акций и поджогов серьезные повреждения получили более 100 школьных зданий.
Кроме того, в ходе беспорядков ранения получили 305 полицейских. Правоохранительные органы задержали почти 2 тыс. участников протестов.
По данным Министерства образования Франции, в пятницу забастовки и блокады затронули 564 из 3 700 средних школ страны.
Накануне министр сообщал, что работа 1 207 школ была приостановлена или прекращена. В пятницу, по его словам, закрыты почти 400 учебных заведений.
Протесты сопровождаются блокадами школ, поджогами и столкновениями, в результате которых пострадали как сотрудники учебных заведений, так и сотрудники правоохранительных органов.
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