Во Франции в ходе протестов пострадали десятки работников школ и сотни полицейских

Во Франции в ходе протестов и беспорядков пострадали 65 работников школ, в том числе 40 директоров. Об этом рассказал министр образования Эдуара Жеффре, выступив в эфире BFMTV.

По словам министра, с начала протестных акций и поджогов серьезные повреждения получили более 100 школьных зданий.

Кроме того, в ходе беспорядков ранения получили 305 полицейских. Правоохранительные органы задержали почти 2 тыс. участников протестов.

По данным Министерства образования Франции, в пятницу забастовки и блокады затронули 564 из 3 700 средних школ страны.

Накануне министр сообщал, что работа 1 207 школ была приостановлена или прекращена. В пятницу, по его словам, закрыты почти 400 учебных заведений.

Протесты сопровождаются блокадами школ, поджогами и столкновениями, в результате которых пострадали как сотрудники учебных заведений, так и сотрудники правоохранительных органов.