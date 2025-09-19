Во Франции задержали более 180 участников протестов
По всей стране проходят массовые забастовки против мер жёсткой экономии.
Вчера, 07:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 07:51Вчера, 07:51
297Фото: AP Photo / Jean-Francois Badias
Во Франции в ходе массовых акций протеста были задержаны свыше 180 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".
По данным ведомства, 181 человек был задержан, из них 31 - в Париже. В столкновениях пострадали как минимум 11 сотрудников полиции, 10 участников протестов и один журналист.
Ранее сообщалось, что в центре Парижа полиция применила слезоточивый газ и силу для разгона демонстрантов.
По всей стране проходят массовые манифестации и забастовки против мер жёсткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и рекордного госдолга. По оценкам властей, в акциях могут принять участие до 900 тысяч человек.
Самое читаемое
- Отклонённый кандидат в акимы Семея подал в суд на избирательную комиссию
- В Минздраве назвали болезни, при которых казахстанцы не смогут получить водительские права
- "Кайрат" разгромно проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов
- Ерболат Досаев получил должность в Администрации Президента
- "Кайрат" объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов