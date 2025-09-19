Во Франции в ходе массовых акций протеста были задержаны свыше 180 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

По данным ведомства, 181 человек был задержан, из них 31 - в Париже. В столкновениях пострадали как минимум 11 сотрудников полиции, 10 участников протестов и один журналист.

Ранее сообщалось, что в центре Парижа полиция применила слезоточивый газ и силу для разгона демонстрантов.

По всей стране проходят массовые манифестации и забастовки против мер жёсткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и рекордного госдолга. По оценкам властей, в акциях могут принять участие до 900 тысяч человек.