Во Франции задержали подозреваемых в угоне элитных автомобилей на €2 млн

Во Франции полиция задержала нескольких предполагаемых участников преступной группы, подозреваемой в массовом угоне элитных автомобилей с охраняемой парковки в Париже. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По информации прокуратуры Парижа, правоохранителям уже удалось обнаружить 21 из 27 похищенных автомобилей. Речь идет о машинах премиальных марок, включая Porsche, Ferrari и Maserati. Общая стоимость угнанного транспорта оценивается примерно в 2 млн евро.

Следствие отмечает, что часть найденных автомобилей получила повреждения, некоторые машины были частично сожжены. По данным правоохранителей, злоумышленники успели вывезти транспортные средства в различные регионы Франции. Большинство автомобилей нашли в столичном регионе, однако отдельные машины были обнаружены также в районах Нанта и Лиона.

По предварительной информации, к преступлению, совершенному в ночь с 16 на 17 мая в XV округе Парижа, могли быть причастны около 50 человек. Такой вывод следователи сделали после изучения записей камер видеонаблюдения.

По версии следствия, злоумышленники проникли на парковку, взломав входную дверь, после чего похитили ключи и документы на автомобили.