Во Франции задержали подростка по подозрению в угрозах нападения на школу
16-летнему юноше вменяют письменные угрозы совершить тяжкое преступление и оправдание терроризма.
30 Сентября 2026, 00:14
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30 Сентября 2026, 00:1430 Сентября 2026, 00:14
153Фото: Le Figaro
На северо-востоке Франции задержали 16-летнего подростка после угрозы нападения на среднюю школу в городе Сен-Луи департамента Верхний Рейн.
Как передаёт Le Figaro, по словам прокурора Мюлуза Николя Хайтца, подростка задержали в понедельник. Ему вменяют письменные угрозы совершить серьёзное преступление, оправдание террористического акта, а также преступный сговор с целью подготовки теракта.
Прокуратура не раскрыла содержание сообщения, которое приписывается подростку, и не уточнила, были ли выявлены признаки реальной подготовки нападения.
«Расследование продолжается, включая технические аспекты, для определения его точного мотива», — заявил Хайтц.
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