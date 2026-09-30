Во Франции задержали подростка по подозрению в угрозах нападения на школу

На северо-востоке Франции задержали 16-летнего подростка после угрозы нападения на среднюю школу в городе Сен-Луи департамента Верхний Рейн.

Как передаёт Le Figaro, по словам прокурора Мюлуза Николя Хайтца, подростка задержали в понедельник. Ему вменяют письменные угрозы совершить серьёзное преступление, оправдание террористического акта, а также преступный сговор с целью подготовки теракта.

Прокуратура не раскрыла содержание сообщения, которое приписывается подростку, и не уточнила, были ли выявлены признаки реальной подготовки нападения.