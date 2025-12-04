Французская полиция арестовала в Лавале 39-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к ограблению Лувра, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Арест состоялся ещё неделю назад на стройплощадке, мужчина содержится в одиночной камере. Его адвокаты заявляют, что на данный момент нет доказательств его присутствия в Лувре, и намерены подать апелляцию против ордера на арест.

По данным следствия, задержанный входил в группу из четырёх мужчин в возрасте от 34 до 39 лет. Двое проникли в Галерею Аполлона, а двое других, включая арестованного, ждали снаружи и вывезли драгоценности на сумму 88 миллионов евро в белом фургоне. Ещё одна фигурантка, партнёрша одного из подозреваемых, обвиняется в пособничестве, но остаётся на свободе.

Следователи пока не выяснили, кто был организатором ограбления, подозреваемые считаются мелкими преступниками, а местонахождение украденных королевских драгоценностей остаётся неизвестным. Мужчина ранее уже шесть раз судим за различные преступления, включая сутенёрство и сбыт краденого.