Во Франции задержаны ещё четыре подозреваемых в ограблении Лувра
Задержание произошло прямо во время матча 10-го тура чемпионата Франции между командами "Париж" и "Лион".
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Во Франции задержаны четверо человек, которых следствие считает причастными к громкому ограблению Лувра, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщают французские СМИ, спецоперацию провели сотрудники Бригады по борьбе с бандитизмом (BRB). Действия правоохранителей стали частью очередного этапа расследования кражи, совершённой 19 октября. Тогда из музея были похищены ювелирные изделия на сумму около 88 миллионов евро, и их местонахождение по-прежнему остаётся неизвестным.
Ранее по этому делу уже были задержаны двое предполагаемых участников преступления, находившихся на месте ограбления.
По словам прокурора Парижа, к расследованию привлечены более ста следователей. Следствие продолжается, охватывая как этап подготовки, так и исполнение преступления.
Самое читаемое
- Международные партнерства и AI-программы: Kozybayev University задаёт тренды
- В Туркестанской области взорвался газ в жилом доме
- "Кайрат" достиг соглашения с "Астана Ареной" по проведению игр Лиги чемпионов
- Пять казахстанских вузов вошли в престижный рейтинг Times Higher Education
- 32 села под угрозой: в акимате ВКО рассказали, как будут упразднять полупустые деревни