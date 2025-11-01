Во Франции задержаны четверо человек, которых следствие считает причастными к громкому ограблению Лувра, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщают французские СМИ, спецоперацию провели сотрудники Бригады по борьбе с бандитизмом (BRB). Действия правоохранителей стали частью очередного этапа расследования кражи, совершённой 19 октября. Тогда из музея были похищены ювелирные изделия на сумму около 88 миллионов евро, и их местонахождение по-прежнему остаётся неизвестным.

Ранее по этому делу уже были задержаны двое предполагаемых участников преступления, находившихся на месте ограбления.

По словам прокурора Парижа, к расследованию привлечены более ста следователей. Следствие продолжается, охватывая как этап подготовки, так и исполнение преступления.