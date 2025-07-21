Сегодня, 20:04

Сегодня, 20:04

Штормовое предупреждение охватило почти весь Казахстан, передает BAQ.KZ.

Астанчан предупредили о высокой пожарной опасности.

Сильная жара и высокая пожарная опасность прогнозируются в Алматы, Жетысу, Улытау, Костанайской и Алматинской областях.

Пыльная буря, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность – в Кызылординской области.

Гроза, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются в Атырауской области.

Ветер и высокая пожарная опасность – в ВКО, Карагандинской области и области Абай.

Туман, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения в Мангистау.

Ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Шымкенте и Жамбылской области.

Пыльная буря и ветер – в Туркестанской области.

В ЗКО, Актюбинской и Акмолинской областях прогнозируются гроза, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области и СКО – гроза, туман и высокая пожарная опасность.

В Жетысу – ветер и высокая пожарная опасность.