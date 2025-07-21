Во многих регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Синоптики рассказали о погодных рисках.
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Штормовое предупреждение охватило почти весь Казахстан, передает BAQ.KZ.
Астанчан предупредили о высокой пожарной опасности.
Сильная жара и высокая пожарная опасность прогнозируются в Алматы, Жетысу, Улытау, Костанайской и Алматинской областях.
Пыльная буря, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность – в Кызылординской области.
Гроза, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются в Атырауской области.
Ветер и высокая пожарная опасность – в ВКО, Карагандинской области и области Абай.
Туман, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения в Мангистау.
Ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Шымкенте и Жамбылской области.
Пыльная буря и ветер – в Туркестанской области.
В ЗКО, Актюбинской и Акмолинской областях прогнозируются гроза, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.
В Павлодарской области и СКО – гроза, туман и высокая пожарная опасность.
В Жетысу – ветер и высокая пожарная опасность.
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