Во сколько казахстанцам обходится установка зубных имплантов

Установка зубных имплантов в Казахстане становится всё более дорогой услугой. По стоимости её уже сравнивают с крупными долгосрочными вложениями, так как лечение требует значительных расходов и времени, передает BAQ.kz.

По данным Finprom, получить точные прайс-листы оказалось не всегда просто — некоторые стоматологические клиники предоставляют их только по индивидуальному запросу.

При этом в Алматы и Астане информация более доступна, а также выше конкуренция среди клиник, что формирует более широкий выбор и разные ценовые категории. Стоимость одинаковых услуг может сильно отличаться. Это зависит от уровня клиники, квалификации врачей, используемых методов и материалов. Например, импланты из Южной Кореи могут быть дороже аналогов из Швейцарии.

Сколько стоит лечение

Самым доступным вариантом остаются металлокерамические коронки — от 46 тыс. до 180 тыс. тенге за одну. Коронки из циркония стоят дороже — от 95 тыс. до 220 тыс. тенге.

Одна из самых дорогих процедур — система имплантации All-on-4. Она позволяет восстановить весь зубной ряд на одной челюсти с помощью четырёх имплантов. Стоимость такого лечения составляет от 790 тыс. до 2,5 млн тенге. Если требуется восстановление обеих челюстей, цена может достигать 1,6–5 млн тенге. Это связано со сложностью процедуры, использованием современного оборудования и работой нескольких специалистов.

Кредит или накопления

Из-за высокой стоимости многие клиники предлагают оформить рассрочку или банковский кредит.

Если копить самостоятельно, пациенту со средней зарплатой (около 442 тыс. тенге) потребуется от 4 до 12 месяцев, чтобы оплатить лечение обеих челюстей. При модальной зарплате (116,1 тыс. тенге) срок накопления увеличивается до 14–43 месяцев.

При этом отмечается, что полностью откладывать всю зарплату на лечение невозможно, поэтому расчёты приведены только для сравнения.

Расходы казахстанцев растут

По данным Бюро национальной статистики, расходы населения на стоматологические услуги продолжают расти. В среднем одно домохозяйство тратило около 8,3 тыс. тенге в квартал на стоматологию — это на 30,9% больше, чем годом ранее.

Также увеличилась доля стоматологических расходов в общих затратах на здравоохранение — до 27,9% летом 2025 года.

Цены продолжают расти

С начала 2026 года услуги по установке имплантов подорожали в среднем на 10,3%. В некоторых регионах рост оказался значительно выше — например, в Алматинской области до 28,3%, тогда как в Актюбинской области — менее 1%.

Также подорожали другие стоматологические услуги:

лечение кариеса — на 17,7%

удаление зуба — на 14,7%

протезирование — на 13%

профессиональная чистка — на 11,5%

По данным статистики, объём платных стоматологических услуг в стране продолжает увеличиваться. За прошлый год он составил 224,7 млрд тенге — это на 27,2% больше, чем годом ранее, и в два раза больше, чем в 2023 году.

Эксперты отмечают, что рост цен и расходов населения подтверждает: казахстанцы всё чаще вынуждены инвестировать значительные средства в здоровье зубов, несмотря на высокую стоимость лечения.