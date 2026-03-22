Сегодня казахстанцы отмечают Наурыз, а на праздничных столах традиционно появится наурыз-коже — главное блюдо весеннего праздника. Во сколько обойдется приготовление наурыз-коже в этом году, выяснил BAQ.kz.

По данным EnergyProm, в этом году приготовление любимого блюда обойдется дороже. Средняя стоимость ингредиентов по крупным городам выросла на 21%.

Для наурыз-коже используют семь основных компонентов: говядину, крупы (пшено, рис, перловку), молоко, кефир, сливочное масло и соль.

По данным Бюро национальной статистики, стандартная корзина продуктов в феврале 2026 года обошлась в 11,9 тыс. тг. Основную долю расходов составляют говядина и сливочное масло — на них приходится почти 76% стоимости блюда.

Самым дорогим городом оказался Актау — 14,6 тыс. тг, на четверть выше среднего по стране. В числе городов с высокими ценами также Атырау (13,3 тыс. тг), Тараз и Астана (по 12,4 тыс. тг), а также Алматы (12,3 тыс. тг).

Самый доступный вариант обошёлся жителям Кокшетау — 10,2 тыс. тг, а также Петропавловска — 10,7 тыс. тг. Ниже среднего уровня — Талдыкорган (11 тыс. тг) и Туркестан (11,1 тыс. тг). Разброс между самым дорогим и самым дешёвым городом превышает 4 тыс. тг.

По сравнению с прошлым годом наурыз-коже подорожало почти по всей стране. В отдельных городах рост цен был ещё заметнее: Кызылорда +28,4%, Актобе +26,7%, а наименее ощутимое подорожание пришлось на Талдыкорган +6,4% и Петропавловск +8,4%.

Говядина остаётся самым доступным мясом для блюда — 3,6 тыс. тг за кг, тогда как баранина стоит 3,9 тыс. тг, а конина — 4,1 тыс. тг. Молочные продукты тоже подорожали: литр молока — 621 тг, кефир — 587 тг. Если добавить другие праздничные блюда, например баурсаки и сладости, подготовка праздничного стола могут превысить 26 тыс. тенге.

Праздничный Наурыз — это не только вкусно, но и заметно для бюджета.