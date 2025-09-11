Во сколько обойдётся бюджету содержание депутатов Мажилиса и Сената в 2026 году?
Сегодня, 17:44
В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались у вице-министра финансов Абзала Байсембекулы, сколько средств из бюджета выделяется на содержание депутатов и аппарата Парламента, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Я в целом давайте скажу. На обеспечение деятельности Парламента у нас порядка 7,8 млрд тенге. Это именно на обеспечение депутатов. Также есть политические и административные госслужащие Парламента. Вот это всё именно на фонд оплаты труда порядка 7,8 млрд тенге. Это на 2026 год", – пояснил он.
Вопрос о том, сколько депутатов пользуются служебным жильём за счёт бюджета и каков объём этих расходов, вице-министр оставил без конкретики.
